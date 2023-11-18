كلب الرئيسة المولدافية يعض رئيس النمسا خلال زيارة رسمية

بعد الضجة التي أثارها "كوماندر"، وهو كلب من نوع الراعي الألماني استُبعد من البيت الأبيض بسبب حوادث عض متكررة، أصبح الكلب الرئاسي في مولدافيا "كودروت" في دائرة الضوء بعدما عضّ الرئيس النمساوي خلال زيارة هذا الأسبوع.

وهاجم الكلب "كودروت" الذي تبنته رئيسة مولدافيا مايا ساندو قبل بضعة أشهر، الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين عندما حاول مداعبته الخميس.

وتعرض فان دير بيلين (79 عاما) لإصابة طفيفة قال إنها ليست "سيئة" بالمقدار الذي صُورت به في لقطات فيديو.

وقال الرئيس النمساوي على وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة إنه "يتفهم" تصرف الكلب لأنه "كان متوترا بسبب كل الأشخاص المحيطين به".

وأوضح فان دير بيلين الذي يشاهد في شوارع فيينا وهو ينزه كلبه "كل من يعرفني يعلم أنني عاشق كبير للكلاب".

ولم يحصل "كودروت" على أي عقوبة، بل نال لعبة بهيئة كلب من فان دير بيلين كهدية وداعية.

لكن مصير "كوماندر" كان مختلفا إذ أُقصي من البيت الأبيض في واشنطن الشهر الماضي بعدما كشف جهاز سيكريت سيرفيس لحماية الرؤساء الأميركيين أن 11 من عملائه تعرضوا للعض.

ويزور الرئيس النمساوي العاصمة المولدافية كيشيناو لدعم مساعي مولدافيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلى جانب أوكرانيا المجاورة في أعقاب الغزو الروسي ضد كييف.

وفي هذا الشهر، أوصت المفوضية الأوروبية بفتح محادثات العضوية الرسمية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز