محمد بن راشد: نبارك للشعب العماني الشقيق ولأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق يومهم الوطني المجيد

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أخاه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة والشعب العماني بمناسبة اليوم الوطني الـ 53 المجيد.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «نبارك للشعب العماني الشقيق ولأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله يومهم الوطني المجيد .. ومسيرة نهضتهم المباركة ... داعين المولى عز وجل أن يديم عليهم الازدهار والاستقرار .. ويديم بين شعبينا الأخوة والمحبة..».





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