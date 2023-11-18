-->

Saturday, 18 November 2023 08:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محمد بن راشد: نبارك للشعب العماني الشقيق ولأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق يومهم الوطني المجيد

11/18/2023 5:26:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أخاه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة والشعب العماني بمناسبة اليوم الوطني الـ 53 المجيد.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «نبارك للشعب العماني الشقيق ولأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله يومهم الوطني المجيد .. ومسيرة نهضتهم المباركة ... داعين المولى عز وجل أن يديم عليهم الازدهار والاستقرار .. ويديم بين شعبينا الأخوة والمحبة..».


تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN18112023000110011019ID1107449821

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث