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حمدان بن محمد يهنئ سلطان عمان بذكرى اليوم الوطني

11/18/2023 5:26:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة والشعب العماني بمناسبة اليوم الوطني الـ 53 المجيد. سائلاً الله أن يديم على السلطنة وشعبها العزيز كل الخير والازدهار.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «نبارك لسلطنة عمان الشقيقة يومها الوطني الثالث والخمسين ... داعين الله أن يحفظ السلطان هيثم بن طارق، وأن يديم على عمان وشعبها العزيز كل الخير والازدهار.».

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