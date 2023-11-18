مستوطنون يعتدون على قاطفي ثمار الزيتون ويسرقون الثمار والمعدات جنوب نابلس
التاريخ
11/18/2023 5:16:08 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على قاطفي ثمار الزيتون في قرية بورين جنوب نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال اعتدوا على المزارعين، وسرقوا ثمار الزيتون، وماكنات القطف، والمفارش، وهواتفهم الشخصية.
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