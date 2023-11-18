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الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت نحو 40 مواطناً

11/18/2023 5:16:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) محافظات/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم السبت، نحو (40) مواطنًا من الضّفة، أفرج عن عدد منهم لاحقًا.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة الخليل، التي تشهد حملات اعتقال هي الأعلى بعد السابع من أكتوبر، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: طوباس، ورام الله، والقدس، وأريحا، وطولكرم، إضافة إلى اعتقال عدد من عمال غزة في بلدة الجبعة ولم يتسنّ لنا التأكد من هوياتهم.

وقد رافق حملة الاعتقال، عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وعمليات تحقيق ميداني، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم والتي وصلت إلى حد التهديد بإطلاق النار، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة مقتنيات من المنازل أهمها هواتف المعتقلين، إضافة إلى اعتقال مواطنين كرهائن للضغط على أفراد من العائلة لتسليم أنفسهم.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، نحو (2850)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، ومن جرى استدعائهم واعتقالهم لاحقًا، ومن اعتقلوا بهدف التحقيق الميداني، وجرى الإفراج عنهم لاحقًا.

وأكّدت هيئة الأسرى ونادي الأسير إنّ حملات الاعتقال هذه تأتي في إطار العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة بعد السابع من أكتوبر، وهي امتداد لسياسة ثابتة ينفّذها الاحتلال على مدار عقود طويلة بحقّ المواطنين، والتي تصاعدت بشكل كبير بعد السابع من أكتوبر، واستهدفت عبرها جميع شرائح المواطنين.

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