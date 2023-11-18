الدفاع المدني بغزة يعلن توقف عملياته بالكامل
التاريخ
11/18/2023 5:15:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة، تعطل عملياته في مدينة غزة والشمال بشكل كامل، بسبب نقص الإمكانيات والإمدادات.
ويعاني قطاع غزة من انعدام المقومات الأساسية، وسط الحصار الكامل المفروض عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي
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