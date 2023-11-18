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الدفاع المدني بغزة يعلن توقف عملياته بالكامل

11/18/2023 5:15:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة، تعطل عملياته في مدينة غزة والشمال بشكل كامل، بسبب نقص الإمكانيات والإمدادات.
ويعاني قطاع غزة من انعدام المقومات الأساسية، وسط الحصار الكامل المفروض عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي

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