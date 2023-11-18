-->

Saturday, 18 November 2023 08:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يعتقل 5 شبان من أريحا

11/18/2023 5:15:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 5 شبان من محافظة أريحا.
وأفادت مصادر ، بأن قوات خاصة في جيش الاحتلال "مستعربون" تبعتها تعزيزات عسكرية للاحتلال، اقتحمت مدينة أريحا واعتقلت الشابين أحمد دويك من منزله في شارع قصر هشام، وأحمد أبو شاكر من منزله في حي كتف الواد وسط اريحا، وأحمد براهمة.
وتخلل الاقتحام تحطيم مركبة لأحد المواطنين الفلسطينيين واندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.
كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية فصايل شمال أريحا واعتقلت كل من: باسل جاسر سليمان كعابنة، ومحمود سليمان سلمان كعابنة.

وفا


MENAFN18112023000208011052ID1107449786

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث