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مركز الإحصاء الفلسطيني: 807 آلاف شخص يقيمون في محافظتي غزة وشمال غزة

11/18/2023 5:15:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدر مركز الإحصاء الفلسطيني، بيان بشأن وضع السكان في مدينة غزة وشمال غزة، بعد أكثر من 40 يوما على الحرب على القطاع.
وقال البيان، إنه نزح نحو 400 ألف شخص إلى محافظات وسط قطاع غزة وجنوبه، ولا يزال نحو 807 آلاف شخص يقيمون في محافظتي غزة وشمال غزة.
وأضاف أن الموجودون يمثلون نحو 152 ألف أسرة من أصل 1.2 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في تلك المحافظات، ما يعني أن ثلثي سكان محافظتي غزة وشمال غزة ما زالوا فيها.

وبيّن بيان المركز أن الفلسطينيون في الشمال يتمركزون في مناطق أم النصر، بيت لاهيا، بيت حانون، جباليا ومخيمها، مخيم الشاطئ، مدينة غزة، مدينة الزهراء.


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