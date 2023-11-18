قوات الاحتلال تجبر المزارعين على مغادرة أراضيهم في الساوية جنوب نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المزارعين في قرية الساوية جنوب نابلس من قطف ثمار الزيتون، واجبرتهم على مغادرة أراضيهم.
وأفاد رئيس مجلس قروي الساوية محمود حسن لــ"وفا "، بأن قوات الاحتلال أجبرت المزارعين في المنطقة الشرقية من القرية على مغادرة أراضيهم، ومنعتهم من قطف ثمار الزيتون.
وأوضح أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع اتجاه المزارعين.
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