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قوات الاحتلال تجبر المزارعين على مغادرة أراضيهم في الساوية جنوب نابلس

11/18/2023 5:15:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المزارعين في قرية الساوية جنوب نابلس من قطف ثمار الزيتون، واجبرتهم على مغادرة أراضيهم.
وأفاد رئيس مجلس قروي الساوية محمود حسن لــ"وفا "، بأن قوات الاحتلال أجبرت المزارعين في المنطقة الشرقية من القرية على مغادرة أراضيهم، ومنعتهم من قطف ثمار الزيتون.
وأوضح أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع اتجاه المزارعين.




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