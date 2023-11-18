اللحظات الاولى من اخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة
التاريخ
11/18/2023 5:15:48 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وثّقت وسائل إعلام فلسطينية اللحظات الأولى من استنفار الكوادر الطبية لنقل الجرحى والنازحين خارج مجمع الشفاء الطبي بعد إنذار الاحتلال بإخلائه.
ويظهر في مقطع الفيديو العشرات من المرضى والجرحى الذين لا يستطيعون التحرك، فيما أكد مدير الصحة في غزة أنهم بدأوا في عملية الاخلاء ، وأن 120 جريحًا ما زالوا في المستشفى برفقة 5 أطباء.
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