-->

Saturday, 18 November 2023 08:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اللحظات الاولى من اخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة

11/18/2023 5:15:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وثّقت وسائل إعلام فلسطينية اللحظات الأولى من استنفار الكوادر الطبية لنقل الجرحى والنازحين خارج مجمع الشفاء الطبي بعد إنذار الاحتلال بإخلائه.


ويظهر في مقطع الفيديو العشرات من المرضى والجرحى الذين لا يستطيعون التحرك، فيما أكد مدير الصحة في غزة أنهم بدأوا في عملية الاخلاء ، وأن 120 جريحًا ما زالوا في المستشفى برفقة 5 أطباء.


MENAFN18112023000208011052ID1107449782

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث