مدير مستشفيات غزة: 28 مريضا استشهدوا والاحتلال طرد الجرحى من مجمع الشفاء
التاريخ
11/18/2023 5:15:48 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المدير العام للمستشفيات في غزة ان الاحتلال طرد المرضى والجرحى من مجمع الشفاء.
واضاف :" 6 من مرضى غسيل الكلى و22 من العناية المركزة استشهدوا و سنضع كل طفلين من الخدج بحضانة واحدة بعد نقلهم إلى مستشفيات أخرى "
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