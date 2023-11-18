مستعمرون يهاجمون فلسطينيين ويستولون على معداتهم في مسافر يطا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هاجم مستعمرون، اليوم السبت، مواطنين فلسطينيين في مسافر يطا جنوب الخليل، واستولوا على معداتهم.
وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، إن عددا من المستعمرين بلباس عسكري هاجموا مساكن المواطنين في منطقة قويويص بمسافر يطا، واعتدوا بالضرب على المواطنين خالد موسى النجار (70 عاما)، وجبريل موسى النعامين.
وأوضح الجبور، أن المواطن الفلسطيني النجار كان قد تعرض لاعتداءات سابقة من قبل المستعمرين، ما أدى إلى اصابته بجروح خطيرة.
وفا
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