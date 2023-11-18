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تعاني من الدوخة عند المشي؟- طرق للتعامل معها

11/18/2023 5:15:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعتبر الدوخة عرض شائع للكثير من المشكلات، ويمكن أن تحدث نتيجة سوء التغذية أو القيام بحركات مفاجئة أو عدم الحصول على الراحة، ولكن يمكن أيضًا أن تحدث أثناء المشي، فكيف يمكن التغلب عليها؟
طرق للتعامل مع الدوخة أثناء المشي
- شرب كميات كافية من المياه أو غيرها من السوائل للحفاظ على رطوبة الجسم، أو الاستلقاء عند الشعور بالدوار، حيث إنه يفضل تناول ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا.
- الحد من التوتر والضغوط العصبية.
- الحصول على قسط كاف من النوم، حيث يفضل الحصول على 7 ساعات أو أكثر من النوم.
- تجنب الكافيين والتبغ، حيث قد يؤدي استخدام هذه المواد إلى حدوث الدوخة أو جعلها أسوأ.
- ممارسة تمارين التنفس بانتظام.
- اتباع نظام غذائي صحي يتكون من الخضار والفواكه والبروتينات الخالية من الدهون للمساعدة في منع الدوار.
- هناك العديد من الأساليب العلاجية التي يمكن استخدامها أيضًا للمساعدة في تخفيف الدوخة، مثل مناورات وضع الرأس أو العلاج بالتوازن.
- العلاج النفسي، إذا كان شخص ما يعاني من الدوخة المرتبطة باضطراب القلق، فقد يساعده العلاج النفسي في تخفيف هذه الأعراض.

الكونسلتو

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