الإعلام الحكومي بغزة: اخلاء مجمع الشفاء قسراً جريمة حرب

الإعلام الحكومي بغزة: اخلاء مجمع الشفاء قسراً جريمة حرب
التاريخ
11/18/2023 5:15:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن ما حدث في مجمع الشفاء الطبي من إخلاء قسري جريمة حرب.
وباشر جيش الاحتلال الاسرائيلي باخلاء مجمع الشفاء الطبي من الجرحى والنازحين والكوادر الطبية ، حيث افاد المدير العام للمستشفيات في غزة ان 28 من مرضى الكلى و العناية الحثيثة استشهدوا جراء الاخلاء القسري للمستشفى .
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