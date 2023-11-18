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الإعلام الحكومي بغزة: اخلاء مجمع الشفاء قسراً جريمة حرب

11/18/2023 5:15:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن ما حدث في مجمع الشفاء الطبي من إخلاء قسري جريمة حرب.

وباشر جيش الاحتلال الاسرائيلي باخلاء مجمع الشفاء الطبي من الجرحى والنازحين والكوادر الطبية ، حيث افاد المدير العام للمستشفيات في غزة ان 28 من مرضى الكلى و العناية الحثيثة استشهدوا جراء الاخلاء القسري للمستشفى .

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