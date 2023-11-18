إصابات بالاختناق في صفوف الطلبة خلال اقتحام الاحتلال بلدة العيسوية بالقدس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب عشرات الطلبة، اليوم السبت، بحالات اختناق، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.
ونقلت وكالة "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت العيسوية، وأطلقت قنابل الغاز تجاه مدرسة ثانوية، والمنازل المحيطة بها، ما تسبب بإصابة عشرات الطلبة بحالات اختناق.
وتشهد بلدة العيسوية منذ مطلع الشهر الماضي مواجهات عنيفة مع الاحتلال بشكل شبه يومي، تخللها اعتقال العشرات. وفا
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