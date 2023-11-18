الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين في طولكرم
التاريخ
11/18/2023 5:15:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من بلدة صيدا شمال طولكرم.
وذكرت مصادر لـ"وفا "، ان قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: رماح باسم رداد، وهادي أحمد عجاج، ونايف عفيف رداد، عقب مداهمة منازلهم في البلدة.
MENAFN18112023000208011052ID1107449774
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.