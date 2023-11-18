فريق البحرين يشارك في تنظيم بطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهواة في ألبانيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) يشارك فريق البحرين في تنظيم النسخة التاسعة لبطولة العالم لفنون القتال المختلطة، والتي ينظمها الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة IMMAF خلال الفترة (20- 25 نوفمبر الجاري) على صالة "تيرانا الأولمبية" بالعاصمة الألبانية تيرانا.

ويأتي اختيار الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة لفريق البحرين بعد النجاحات التي حققها الفريق في تنظيم أسبوع بريف الدولي للقتال بالعاصمة الصربية بلغراد في فبراير الماضي، إلى جانب نجاح تنظيم بطولتي أفريقيا وبان أمريكا لفنون القتال المختلطة للهواة.

ويرأس اللجنة التنفيذية لهذه النسخة من البطولة رئيس الاتحادين البحريني والآسيوي لفنون القتال المختلطة رئيس فريق البحرين محمد علي قمبر، ويتكوّن الفريق من عمر بوجيري، إيمان عبد الله، راشد مجيران، حسن أحمد، إبراهيم عون، سلمان الذوادي إلى جانب الحكميّن الدوليين البحرينيين برير علي وشريفة النواخذة.

وبهذه المناسبة، أعرب رئيس الاتحادين البحريني والآسيوي لفنون القتال المختلطة محمد علي قمبر عن خالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على دعم سموه لرياضة فنون القتال المختلطة البحرينية، مقدرا المتابعة الحثيثة لسمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية لجميع الرياضات القتالية لاسيما رياضة فنون القتال المختلطة، الأمر الذي عزز قدرة شباب البحرين على تنظيم مثل هذه الأحداث العالمية.

كما عبر عن اعتزازه بثقة الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة بالكوادر البحرينية في تنظيم هذا الملتقى الرياضي العالمي، والذي يؤكد ما يتمتع به الشباب البحريني من قدرات وإمكانيات تنظيمية عالية، تساهم بشكل فعّال في تحقيق النجاحات لمثل هذه التجمعات الرياضية الدولية، متمنيا في الوقت ذاته كل التوفيق والنجاح لفريق البحرين في تحقيق نجاحات جديدة من خلال تنظيم هذه النسخة من بطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهواة.