فريق البحرين يشارك في تنظيم بطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهواة في ألبانيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) يشارك فريق البحرين في تنظيم النسخة التاسعة لبطولة العالم لفنون القتال المختلطة، والتي ينظمها الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة IMMAF خلال الفترة (20- 25 نوفمبر الجاري) على صالة "تيرانا الأولمبية" بالعاصمة الألبانية تيرانا.
ويأتي اختيار الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة لفريق البحرين بعد النجاحات التي حققها الفريق في تنظيم أسبوع بريف الدولي للقتال بالعاصمة الصربية بلغراد في فبراير الماضي، إلى جانب نجاح تنظيم بطولتي أفريقيا وبان أمريكا لفنون القتال المختلطة للهواة.
ويرأس اللجنة التنفيذية لهذه النسخة من البطولة رئيس الاتحادين البحريني والآسيوي لفنون القتال المختلطة رئيس فريق البحرين محمد علي قمبر، ويتكوّن الفريق من عمر بوجيري، إيمان عبد الله، راشد مجيران، حسن أحمد، إبراهيم عون، سلمان الذوادي إلى جانب الحكميّن الدوليين البحرينيين برير علي وشريفة النواخذة.
وبهذه المناسبة، أعرب رئيس الاتحادين البحريني والآسيوي لفنون القتال المختلطة محمد علي قمبر عن خالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على دعم سموه لرياضة فنون القتال المختلطة البحرينية، مقدرا المتابعة الحثيثة لسمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية لجميع الرياضات القتالية لاسيما رياضة فنون القتال المختلطة، الأمر الذي عزز قدرة شباب البحرين على تنظيم مثل هذه الأحداث العالمية.
كما عبر عن اعتزازه بثقة الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة بالكوادر البحرينية في تنظيم هذا الملتقى الرياضي العالمي، والذي يؤكد ما يتمتع به الشباب البحريني من قدرات وإمكانيات تنظيمية عالية، تساهم بشكل فعّال في تحقيق النجاحات لمثل هذه التجمعات الرياضية الدولية، متمنيا في الوقت ذاته كل التوفيق والنجاح لفريق البحرين في تحقيق نجاحات جديدة من خلال تنظيم هذه النسخة من بطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهواة.
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