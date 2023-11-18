مملكة البحرين تستضيف البرنامج الشبابي الخليجي (مهارات الغد)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تستضيف مملكة البحرين البرنامج الشبابي الخليجي "مهارات الغد"، والذي يقام بالتعاون بين وزارة شؤون الشباب والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال الفترة من 18 نوفمبر الجاري إلى الأول من ديسمبر المقبل.

وتنطلق يوم غد الأحد أولى فعاليات البرنامج الشبابي الخليجي، بفعاليات كسر الحواجز والتلاقي والتعارف بين الشباب الخليجي، ثم التعريف بالبرنامج وأهدافه والمخرجات المرجوة من التجمع الشبابي الذي يمثل جانباً من جوانب العمل الخليجي المشترك في المجال الشبابي، بالإضافة إلى جوانب نقل الخبرات والتجارب الناجحة في المجال الشبابي.

وبهذه المناسبة، أكدت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، أن استضافة مملكة البحرين لبرنامج "مهارات الغد"، يأتي تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ، لزيادة حجم البرامج والمبادرات التي تقدم للشباب الخليجي في مختلف المجالات، والتي تهدف إلى صقل مهاراتهم وقدراتهم والانطلاق بأفكارهم ومشاريعهم.

وأشادت وزيرة شؤون الشباب بدعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، للبرامج الشبابية الخليجية المشتركة وحرص سموه على تهيئة الأجواء المثالية لإنجاحها والوصول إلى الأهداف التي وجدت من أجلها.

ورحبت بالمشاركين الشباب من دول مجلس التعاون الخليجي في هذا البرنامج الذي يعزز العمل الخليجي المشترك في المجال الشبابي، ويؤكد حرص الدول الأعضاء على تعظيم دور الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات والفرص التدريبية اللازمة لبناء مهارات تعينهم في المستقبل، لافتةً إلى أهمية البرنامج باعتباره يستهدف طلبة الجامعات والكليات من دول مجلس التعاون، من أجل توفير الفرصة لهم لصقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم.

ويتضمن برنامج "مهارات الغد" ورش عمل متنوعة تقدمها شخصيات أكاديمية متخصصة في تنمية المهارات، وحلقات نقاشية بين متحدثين من أصحاب الخبرات والشباب لتبادل التجارب والمعلومات، بالإضافة إلى جلسات نقاشية مع المختصين، والنقاش المباشر بين القيادات الشبابية ونخبة من الشباب.

وقد أعدت وزارة شؤون الشباب برنامجا مصاحبا للفعاليات بهدف تعريف الشباب الخليجي بالمشروعات الحضرية والتنموية والتاريخية والتراثية في مملكة البحرين.