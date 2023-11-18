مملكة البحرين تستضيف البرنامج الشبابي الخليجي (مهارات الغد)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تستضيف مملكة البحرين البرنامج الشبابي الخليجي "مهارات الغد"، والذي يقام بالتعاون بين وزارة شؤون الشباب والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال الفترة من 18 نوفمبر الجاري إلى الأول من ديسمبر المقبل.
وتنطلق يوم غد الأحد أولى فعاليات البرنامج الشبابي الخليجي، بفعاليات كسر الحواجز والتلاقي والتعارف بين الشباب الخليجي، ثم التعريف بالبرنامج وأهدافه والمخرجات المرجوة من التجمع الشبابي الذي يمثل جانباً من جوانب العمل الخليجي المشترك في المجال الشبابي، بالإضافة إلى جوانب نقل الخبرات والتجارب الناجحة في المجال الشبابي.
وبهذه المناسبة، أكدت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، أن استضافة مملكة البحرين لبرنامج "مهارات الغد"، يأتي تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ، لزيادة حجم البرامج والمبادرات التي تقدم للشباب الخليجي في مختلف المجالات، والتي تهدف إلى صقل مهاراتهم وقدراتهم والانطلاق بأفكارهم ومشاريعهم.
وأشادت وزيرة شؤون الشباب بدعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، للبرامج الشبابية الخليجية المشتركة وحرص سموه على تهيئة الأجواء المثالية لإنجاحها والوصول إلى الأهداف التي وجدت من أجلها.
ورحبت بالمشاركين الشباب من دول مجلس التعاون الخليجي في هذا البرنامج الذي يعزز العمل الخليجي المشترك في المجال الشبابي، ويؤكد حرص الدول الأعضاء على تعظيم دور الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات والفرص التدريبية اللازمة لبناء مهارات تعينهم في المستقبل، لافتةً إلى أهمية البرنامج باعتباره يستهدف طلبة الجامعات والكليات من دول مجلس التعاون، من أجل توفير الفرصة لهم لصقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم.
ويتضمن برنامج "مهارات الغد" ورش عمل متنوعة تقدمها شخصيات أكاديمية متخصصة في تنمية المهارات، وحلقات نقاشية بين متحدثين من أصحاب الخبرات والشباب لتبادل التجارب والمعلومات، بالإضافة إلى جلسات نقاشية مع المختصين، والنقاش المباشر بين القيادات الشبابية ونخبة من الشباب.
وقد أعدت وزارة شؤون الشباب برنامجا مصاحبا للفعاليات بهدف تعريف الشباب الخليجي بالمشروعات الحضرية والتنموية والتاريخية والتراثية في مملكة البحرين.
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