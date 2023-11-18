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دخول نحو 130 ألف لتر من الوقود إلى الجانب الفلسطينى من معبر رفح

11/18/2023 4:21:23 AM
(MENAFN- Youm7) أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، أنه تم دخول نحو 130 ألف لتر من الوقود إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.

وخرجت 25 مستشفى و52 مركزًا صحيًا عن الخدمة في قطاع غزة، إضافة إلى تدمير 95 مقرًا حكوميًا وخروج 63 مدرسة عن الخدمة بالقطاع، ووجود أكثر من 12 ألف شهيد بينهم أكثر من 5 آلاف طفل في غزة، وأكثر من 3750 مفقودًا منهم 1800 طفل تحت الأنقاض.









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