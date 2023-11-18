القاهرة الإخبارية: 450 مريضا عالقون داخل مستشفى الشفاء بغزة

MENAFN - Youm7) أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني أن مسؤول صحي يؤكد أن 450 مريضا عالقون داخل مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

وكانت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، قالت إن الاحتلال طالب بإخلاء المصابين من مستشفى الشفاء في قطاع غزة وهو ما يمثل جريمة حرب، متابعة: "نعمل على نقل الجرحى والأطفال الخدج إلى مستشفيات الضفة الغربية".

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية": "نناشد الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية إرسال طواقمها الطبية لمستشفى الشفاء".

هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.

وخرجت 25 مستشفى و52 مركزًا صحيًا عن الخدمة في قطاع غزة، إضافة إلى تدمير 95 مقرًا حكوميًا وخروج 63 مدرسة عن الخدمة بالقطاع، ووجود أكثر من 12 ألف شهيد بينهم أكثر من 5 آلاف طفل في غزة، وأكثر من 3750 مفقودًا منهم 1800 طفل تحت الأنقاض.







