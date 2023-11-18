البنتاجون: قواتنا في سوريا والعراق تعرضت لـ61 هجوما منذ 17 أكتوبر الماضي

MENAFN - Youm7) أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم السبت أن القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي، تعرضت منذ 17 أكتوبر الماضي، لـ 61 هجوما على الأقل في سوريا والعراق.

وأشار المسؤول الأمريكي - في تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية - إلى إحباط معظم الهجمات أو إفشالها للوصول إلى أهدافها.. لافتا إلى إصابة جندي أمريكي بإصابات طفيفة أثناء الهجوم على قاعدة "تل بيدر" في سوريا، ولم تسفر الهجمات على قاعدتي "عين الأسد" الجوية و"الحرير" في العراق عن وقوع إصابات.



