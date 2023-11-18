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الإمارات تستقبل طائرة أولى ضمن مبادرة استضافة 1000 طفل فلسطيني للعلاج

11/18/2023 4:21:21 AM
(MENAFN- Youm7) وصلت اليوم السبت الطائرة الأولى، التي تحمل على متنها 15 شخصا من الأطفال وعائلاتهم إلى مطار أبوظبي، وذلك في إطار مبادرة الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بعلاج ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة في المستشفيات الإماراتية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الطائرة القادمة من مطار العريش وصلت إلى مطار أبوظبي وتحمل على متنها الأطفال الذين يحتاجون للمساعدة الطبية ممن يعانون إصابات وحروق شديدة، ومرضى سرطان يحتاجون إلى علاج حثيث.

من جانبها، أكدت مساعد وزير الخارجية لشؤون الصحة بالإمارات مها بركات، أن جميع الطواقم الطبية والصحية والمستشفيات في الإمارات على أتم الاستعداد لاستقبال باقي الأطفال وعائلاتهم، وتقديم الرعاية الشاملة والمتكاملة لعلاجهم وتوفير أفضل الخدمات التخصصية، وفقاً للمعايير الدولية حتى تماثلهم للشفاء وعودتهم.

وأشارت إلى أنه في إطار دعم الجهود الإغاثية في قطاع غزة أرسلت الإمارات 51 طائرة تحمل على متنها 1400 طن من المساعدات الغذائية والصحية ومواد الإيواء بالتنسيق مع المنظمات الدولية مثل برنامج الأغذية العالمي.








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