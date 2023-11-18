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شهيد وإصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية

11/18/2023 4:21:21 AM
(MENAFN- Youm7) استشهد شاب فلسطيني وأصيب اثنان آخران، فجر اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية.

وأفادت مصادر في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة، وأعلن الأطباء عن استشهاده فور وصوله المستشفى، وهو الشاب عمر الشحروري (18 سنة).

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بأعداد كبيرة برفقة جرافة عسكرية، من الجهة الشرقية، وسط إطلاق نار كثيف، وتحليق لطائرات الاستطلاع المسيرة في أجواء المدينة، ونشرت القناصة على أسطح بعض البنايات.








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