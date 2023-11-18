رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين: ما يحدث فى غزة سلسلة من جرائم الاحتلال

MENAFN - Youm7) قال رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين قدورة فارس، إن إسرائيل تريد إطالة أمد الحرب في غزة لتحقيق أي إنجاز، متابعا: "إسرائيل تريد توظيف أحداث 7 أكتوبر لتنفيذ مخططاتها".

وأضاف في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية": "ما يحدث في غزة سلسلة من الجرائم الإسرائيلية".

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.











