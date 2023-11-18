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6 معلومات عن المبادرة الوطنية لتعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة

11/18/2023 4:21:19 AM
(MENAFN- Youm7) تكثف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،
الجهود لتعزيز كافة الآليات للقضاء على الأمية وتعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة، كما تم التنسيق مع معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة ومكتب اليونيسكو بالقاهرة، لإطلاق المبادرة الوطنية لتعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة، نرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن المبادرة الوطنية.



- سيتم إطلاق المبادرة الوطنية لتعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة خلال شهر يناير المقبل.



- تنطلق المبادرة الوطنية لتعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة فى إطار توجيهات القيادة السياسية والتوجهات الدولية المتمثلة في توصية 2015 لتعليم الكبار والقمة العالمية للتعليم التحويلي 2022 .



- تم عقد لقاءات تشاورية وحوار مجتمعى لحشد التأييد المجتمعي حول قضية الأمية في مصر وابتكار فرص عصرية لتعزيز جهود مصر التنموية والتحولات العالمية المعاصرة ورؤية التعلم مدى الحياة.



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تتضمن اللقاءات خلال الحوار المجتمعى عددًا من الفعاليات التي تستعرض الخطوط العريضة للمبادرة، بالإضافة إلى عروض حول التعلم مدى الحياة وتمكين النساء والفتيات.



- إطلاق المبادرة الوطنية يستهدف خفض نسبة الأمية إلى 5% بحلول عام 2030.



- اللقاءات التشاورية بالحوار المجتمعى لتعزيز صياغة خارطة مستقبلية فى تنفيذ المبادرة، والتى ستكون مبادرة قومية تحتاج إلى دعم جميع الشركاء، وفي مقدمتهم المجتمع المدنى.


















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