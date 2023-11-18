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وزير الصحة يستقبل المدير العالمي لمؤسسة التمويل الدولية للصحة والتعليم

11/18/2023 4:21:19 AM
(MENAFN- Youm7) استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور فريد فيزوا، المدير العالمي لمؤسسة التمويل الدولية للصحة والتعليم، والشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي للمؤسسة لشمال أفريقيا، والوفد المرافق لهما.



يأتي الاجتماع في إطار بحث سبل التعاون ومتابعة خطط العمل ونسب التنفيذ في المشروعات المشتركة بين الوزارة، والمؤسسة، بما يضمن تحقيق أهداف الوزارة في الارتقاء بالمنظومة الصحية بمصر، ويتماشى مع أهداف رؤية «مصر 2030».



وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالإشادة بجهود مؤسسة التمويل الدولية في العمل مع وزارة الصحة لدعم القطاع الصحي والارتقاء به، مؤكداً أهمية التوسع في التعاون بين المؤسسة والوزارة، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يعود بالنفع على المنظومة الصحية والخدمات المقدمة للمواطن المصري.



وأضاف“عبد الغفار" أن الاجتماع تناول بحث وضع خطط استراتيجية مشتركة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية في كافة مجالات الرعاية الصحية في مصر، إلى جانب مناقشة آليات توطيد التعاون فيما يخص تطوير المنشآت الصحية ورفع كفائتها، فضلاً عن تطوير وتعزيز قدرات الأجهزة الطبية في تلك المنشآت.



وتابع "عبد الغفار" أن الاجتماع تضمن مناقشة التعاون بين الوزارة، ومؤسسة التمويل الدولية فيما يخص تطوير قدرات وصقل مهارات الكوادر البشرية من العاملين في القطاع الصحي بمصر، من خلال توفير الدورات التدريبية التخصصية وتبادل الخبرات العلمية، ووضع خطط واضحة من شأنها رفع كفاءة الفرق الطبية، وتحسين مستوى الآداء بالمنشآت الصحية.



وأشار "عبد الغفار" إلى أن الاجتماع تناول بحث سبل التعاون بين الوزارة والمؤسسة لوضع تصور متكامل حول تصنيع وسائل تنظيم الأسرة داخل مصر، مع تأكيد الوزير على أهمية عقد الاجتماعات الدورية مع المؤسسة لمتابعة تنفيذ خطة العمل المشتركة.


















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