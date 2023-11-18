-->

Saturday, 18 November 2023 08:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مؤتمر القضايا الإنسانية فى السودان: الحرب فى الخرطوم طالت لتشمل المدنيين

11/18/2023 4:21:19 AM
(MENAFN- Youm7) وجه محمد عبدالله الدومة،
التحية لكل من قام على دعم وتمويل مؤتمر القضايا الإنسانية في السودان، ولمصر
على وجه الخصوص لاستضافة المؤتمر الأول من نوعه.



وأضاف في كلمته ممثلا عن رئاسة مؤتمر القضايا الإنساني في السودان،
أن الحرب في السودان طالت لتشمل المدنيين وتدمير البنية التحتية لتصل إلى فوضى شاملة قد تمتد لكل دول الجوار.



وتابع:
أن أعداد القتلى تجاوز 50 ألف من المدنيين الذين قتلوا دون مبرر أو ذنب بسبب السلطة التي أعمت البصائر.



وتابع أن المؤتمر سيبحث تداعيات الحرب على الدولة وتأثيرها على الشعب وكذلك حقوق اللاجئين والعودة الطوعية لهم، وأنه يطمح أن تستمر مصر في استضافة اللاجئين السودانيين الهاربين من الحرب.



ويشارك في المؤتمر عدد من مجموعات الإغاثة المحلية ومنظمات المجتمع المدني السودانية ومجموعات النازحين واللاجئين، بالإضافة إلي منظمات الإغاثة الدولية العاملة في السودان ومنظمات الأمم المتحدة.



ويشهد المؤتمر القاء كلمات لرئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي وجان إيجلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين ومدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس ووزير التعاون الدولي النرويجي ومندوبة أمريكا بالأمم المتحدة



المؤتمر سيعمل خلال ثلاثة أيام على استعراض الاوضاع الإنسانية في السودان، ونقاش القضايا التفصيلية المتعلقة بقطاعات الحماية الاجتماعية، وهي الأمن الغذائي، النظام الصحي، العنف الجنسي المبني على النوع خلال النزاع، وقضايا الوصول والتنسيق والاستفادة من التجارب المحلية ودعمها، والمعوقات اللوجستية لوصول وتوزيع العون الإنساني في السودان.



ويشارك في المؤتمر عدد من منظمات المجتمع المدني السودانية المستقلة، بينها منظمة فكرة للدراسات والتنمية، والمبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي“صيحة“علاوة على جمعية أطباء النساء والتوليد السودانية، ونقابة الصحفيين السودانيين، بجانب هيئة محامي دارفور، ومحامو الطوارئ، فضلا عن طيف واسع من مجموعات الاغاثة المحلية والمبادرات القاعدية وغرف الطوارئ ومجموعات النازحين واللاجئين ومنظمات الإغاثة الدولية العاملة في السودان ومنظمات الامم المتحدة.
















MENAFN18112023000132011024ID1107449702

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث