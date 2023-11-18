مركز القاهرة يشارك فى منتدى دول الساحل الإقليمى حول تغير المناخ والسلم والأمن

MENAFN - Youm7) شارك السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، في المنتدى الإقليمي لدول الساحل حول تغير المناخ والسلم والأمن في العاصمة المالية، باماكو خلال الفترة من ٩-١١ نوفمبر الجاري، والذي استضافته الحكومة المالية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

جانب من الفاعلية





يهدف المنتدى إلى زيادة الوعي في منطقة الساحل حول تداعيات تغير المناخ على جهود تحقيق الاستقرار والسلم والأمن فضلا عن بلورة إستراتيجية مشتركة للتصدي لها ، وزيادة التمويل لدعم العمل المناخي علما بأن أفريقيا تحصل على ٤٪؜ فقط من التمويل المناخي، وأخذاً في الاعتبار سلسلة التحديات المتشابكة والمعقدة التي تواجهها دول الساحل وآثار التغيرات المناخية من حيث تأجيج النزاعات نتيجة لتناقص الموارد الطبيعية والنزوح القسري.



استعرض مدير مركز القاهرة الدولي نتائج مؤتمر COP27 بشرم الشيخ الذي وضع أولويات القارة الأفريقية على رأس اهتمامات العمل المناخي الدولي وتمخض عنه الاتفاق التاريخي الخاص بإنشاء صندوق "الخسائر والأضرار" لدعم الدول التي تأثرت بشدة من جراء الكوارث المُناخية وذلك انتقالاً من التعهدات إلى التنفيذ.

كما تناول إطلاق رئاسة المؤتمر لمبادرة تغير المناخ واستدامة السلام CRSP والتي تهدف إلى الدفع بحلول طويلة الأجل للتحديات الناجمة عن التغيرات المناخية من خلال تبني مقاربات شاملة تراعي العلاقة المترابطة بين السلام والأمن والبعدين الإنساني والتنموي مع اتخاذ التدابير اللازمة من أجل سد الفجوات على مستوى

السياسات والبيانات والتنفيذ والتمويل تعزيزاً لمبدأ الملكية الوطنية وأخذاً في الاعتبار خصوصية السياقات. وأضاف ان تلك المبادرة تمخضت عن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين الذي يتولى مركز القاهرة مهام السكرتارية الخاصة به، موضحا دور المركز

في تنفيذ المبادرة خاصة من خلال أنشطته في مجال بناء القدرات.

وأكد السفير أحمد نهاد عبد اللطيف حرص مصر على تقديم الدعم للدول الأفريقية الشقيقة، وخاصة دول منطقة الساحل في شتى المجالات من خلال التوسع في مسارات الدعم الإنمائية وبناء القُدرات، بما في ذلك من خلال نشاط مركز القاهرة الدولي.

وشارك في المنتدى وزراء بيئة دول مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، وموريتانيا، فضلاً عن ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ومراكز الأبحاث والمجتمع المدني. وصدر عن المنتدى اعلان باماكو حول تغير المناخ والسلم والامن والذي يعمل

على تعزيز التعاون بين دول منطقة الساحل في التصدي لتداعيات تغير المناخ على جهود تحقيق الاستقرار والسلام المستدام.







