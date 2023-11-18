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الرئيس التنفيذى لمؤسسة وعى السودانية: الخرطوم تشهد واحدا من أبشع الكوارث

11/18/2023 4:21:19 AM
(MENAFN- Youm7) عبرت زهرة حيدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة وعي السودانية، عن شكرها لمصر حكومة وشعبا لاستضافة مؤتمر القضايا الإنسانية في السودان، والذي تنظمه عدد من منظمات المجتمع المدني السودانية.



وأضافت خلال مؤتمر القضايا الإنسانية في السودا ، أنها تتمنى أن يخرج المؤتمر بنتائج لحل الأزمة السودانية.



وقالت: مع احتدام القتال الذى لم يتوقف تدفق السودنيون متطوعون منذ اللحظة الأولى لتقديم الدعم موجهة الدعم لهم واصفة إياهم بفخر السودان الدائم.



وأشارت إلى طمأنة السودانيين بأنهم عائدون لوطن الجدود مستفيدين من دروس تلك الأزمة بأنهم شعب واحد.



وعبرت زهرة حيدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة وعي السودانية،
أن بلادها تشهد واحدو من أسواء الكوارث بالعصر الحديث ووجود ملايين النازحين بحاجة للمساعدات.



وأضافت: يهدف المؤتمر لإنتاج مخرجات عملية قابلة للتنفيذ لمساعدة السودان مقدمة الشكر إلى منظمات المجتمع المدني السوداني المنظمة للمؤتمر.



ويشارك في المؤتمر عدد من مجموعات الإغاثة المحلية ومنظمات المجتمع المدني السودانية ومجموعات النازحين واللاجئين، بالإضافة إلي منظمات الإغاثة الدولية العاملة في السودان ومنظمات الأمم المتحدة.



ويشهد المؤتمر القاء كلمات لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجان إيجلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين ومدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس ووزير التعاون الدولي النرويجي ومندوبة أمريكا بالأمم المتحدة.



المؤتمر سيعمل خلال ثلاثة أيام على استعراض الاوضاع الإنسانية في السودان، ونقاش القضايا التفصيلية المتعلقة بقطاعات الحماية الاجتماعية، وهي الأمن الغذائي، النظام الصحي، العنف الجنسي المبني على النوع خلال النزاع، وقضايا الوصول والتنسيق والاستفادة من التجارب المحلية ودعمها، والمعوقات اللوجستية لوصول وتوزيع العون الانساني في السودان.



ويشارك في المؤتمر عدد من منظمات المجتمع المدني السودانية المستقلة، بينها منظمة فكرة للدراسات والتنمية، والمبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي“صيحة“علاوة على جمعية أطباء النساء والتوليد السودانية، ونقابة الصحفيين السودانيين، بجانب هيئة محامي دارفور، ومحامو الطوارئ، فضلا عن طيف واسع من مجموعات الاغاثة المحلية والمبادرات القاعدية وغرف الطوارئ ومجموعات النازحين واللاجئين ومنظمات الإغاثة الدولية العاملة في السودان ومنظمات الامم المتحدة.












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