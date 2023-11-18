مقتل شخصين فى هجوم مسلح على مستشفى للأمراض النفسية بنيوهامشير الأمريكية

(MENAFN
- Youm7) أعلن مسؤولون في ولاية "نيوهامشير" الأمريكية مقتل شخصين اليوم السبت؛ إثر هجوم مسلح على مستشفى للأمراض النفسية في الولاية.
وقال الكولونيل بشرطة الولاية مارك هول - حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية - إن المسلح أطلق النار على حارس المستشفى وقتله قبل أن يطلق ضابط شرطة النار عليه ويرديه قتيلا.. موضحا أنه لم يصب أي شخص آخر في الحادث الذي وقع في (كونكورد) عاصمة الولاية.
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