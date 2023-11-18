مقتل شخصين فى هجوم مسلح على مستشفى للأمراض النفسية بنيوهامشير الأمريكية

وقال الكولونيل بشرطة الولاية مارك هول - حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية - إن المسلح أطلق النار على حارس المستشفى وقتله قبل أن يطلق ضابط شرطة النار عليه ويرديه قتيلا.. موضحا أنه لم يصب أي شخص آخر في الحادث الذي وقع في (كونكورد) عاصمة الولاية.

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