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مقتل شخصين فى هجوم مسلح على مستشفى للأمراض النفسية بنيوهامشير الأمريكية

11/18/2023 4:21:17 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن مسؤولون في ولاية "نيوهامشير" الأمريكية مقتل شخصين اليوم السبت؛ إثر هجوم مسلح على مستشفى للأمراض النفسية في الولاية.


وقال الكولونيل بشرطة الولاية مارك هول - حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية - إن المسلح أطلق النار على حارس المستشفى وقتله قبل أن يطلق ضابط شرطة النار عليه ويرديه قتيلا.. موضحا أنه لم يصب أي شخص آخر في الحادث الذي وقع في (كونكورد) عاصمة الولاية.







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