MENAFN - Youm7) تمكنت مجموعة قوات "وسط" الروسية، اليوم السبت، من القضاء على 100 من عناصر فصائل اقتحام تابعة لفوج "آزوف" الأوكراني على اتجاه "كراسنولمانسكي".

وقال رئيس المكتب الصحفي لمجموعة القوات الروسية ألكسندر سافتشوك - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن وحدات المجموعة ومدفعية وطيران الجيش الروسي استهدفوا تجمعات الجانب الأوكراني في منطقة تورسكي وغابات سيريبريانسكي".. مشيرا إلى أن القصف تركز على وحدات لواء القوات الخاصة الثاني عشر "آزوف"، ومجموعات الاقتحام الهجومية من اللواء الميكانيكي 47 التابع للقوات الأوكرانية والفوج الخامس عشر من الحرس الأوكراني.

وأشار إلى أنه - خلال السجال المدفعي - تمكنت مدفعية الجيش الروسي من تدمير حوالي 30 بطارية مدفعية أوكرانية، فيما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة أوكرانية بدون طيار في منطقة "كريمينايا".



