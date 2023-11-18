الجيش الروسي: القضاء على 100 عنصر من القوات الخاصة الأوكرانية آزوف

(MENAFN
- Youm7) تمكنت مجموعة قوات "وسط" الروسية، اليوم السبت، من القضاء على 100 من عناصر فصائل اقتحام تابعة لفوج "آزوف" الأوكراني على اتجاه "كراسنولمانسكي".
وقال رئيس المكتب الصحفي لمجموعة القوات الروسية ألكسندر سافتشوك - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن وحدات المجموعة ومدفعية وطيران الجيش الروسي استهدفوا تجمعات الجانب الأوكراني في منطقة تورسكي وغابات سيريبريانسكي".. مشيرا إلى أن القصف تركز على وحدات لواء القوات الخاصة الثاني عشر "آزوف"، ومجموعات الاقتحام الهجومية من اللواء الميكانيكي 47 التابع للقوات الأوكرانية والفوج الخامس عشر من الحرس الأوكراني.
وأشار إلى أنه - خلال السجال المدفعي - تمكنت مدفعية الجيش الروسي من تدمير حوالي 30 بطارية مدفعية أوكرانية، فيما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة أوكرانية بدون طيار في منطقة "كريمينايا".
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