-->

Saturday, 18 November 2023 08:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كوبا ترفع علم فلسطين على ساحة الثورة وسط العاصمة هافانا.. صور

11/18/2023 4:21:17 AM
(MENAFN- Youm7) رفعت السلطات الكوبية علم دولة فلسطين وسط ساحة الثورة في العاصمة هافانا، بحضور ميغيل دياز كانيل، السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي ورئيس الجمهورية.

ووفق الوكالة الكوبية، تجمع المئات وأنشدوا الأغاني الوطنية لدعم فلسطين في الساحة الخارجية للنصب التذكاري لخوسيه مارتي، وقدم الشعراء والمغنون أغاني من أجل السلام وسيادة الأمة العربية، وذلك بحضور مانويل ماريرو كروز، رئيس وزراء كوبا.

وتم إذاعة صوت لفيدل كاسترو، زعيم الثورة الكوبية، وهو يدين الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.



النصب التذكاري



علم فلسطين في ساحة الثورة








MENAFN18112023000132011024ID1107449697

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث