كوبا ترفع علم فلسطين على ساحة الثورة وسط العاصمة هافانا.. صور

MENAFN - Youm7) رفعت السلطات الكوبية علم دولة فلسطين وسط ساحة الثورة في العاصمة هافانا، بحضور ميغيل دياز كانيل، السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي ورئيس الجمهورية.

ووفق الوكالة الكوبية، تجمع المئات وأنشدوا الأغاني الوطنية لدعم فلسطين في الساحة الخارجية للنصب التذكاري لخوسيه مارتي، وقدم الشعراء والمغنون أغاني من أجل السلام وسيادة الأمة العربية، وذلك بحضور مانويل ماريرو كروز، رئيس وزراء كوبا.

وتم إذاعة صوت لفيدل كاسترو، زعيم الثورة الكوبية، وهو يدين الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.





النصب التذكاري





علم فلسطين في ساحة الثورة



