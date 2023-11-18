كوبا ترفع علم فلسطين على ساحة الثورة وسط العاصمة هافانا.. صور

(MENAFN
- Youm7) رفعت السلطات الكوبية علم دولة فلسطين وسط ساحة الثورة في العاصمة هافانا، بحضور ميغيل دياز كانيل، السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي ورئيس الجمهورية.
ووفق الوكالة الكوبية، تجمع المئات وأنشدوا الأغاني الوطنية لدعم فلسطين في الساحة الخارجية للنصب التذكاري لخوسيه مارتي، وقدم الشعراء والمغنون أغاني من أجل السلام وسيادة الأمة العربية، وذلك بحضور مانويل ماريرو كروز، رئيس وزراء كوبا.
وتم إذاعة صوت لفيدل كاسترو، زعيم الثورة الكوبية، وهو يدين الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
النصب التذكاري
علم فلسطين في ساحة الثورة
MENAFN18112023000132011024ID1107449697
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.