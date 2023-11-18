مصرع 6 أشخاص على الأقل في زلزال بقوة 6.7 درجة في الفلبين

MENAFN - Youm7) قال مسؤولو إدارة الكوارث في الفلبين، اليوم السبت، إن ستة أشخاص لقوا حتفهم؛ جراء زلزال ضرب جنوبي البلاد بقوة 6.7 درجة بمقياس ريختر.

وأشارت السلطات - وفقا لصحيفة "فيل ستار" الفلبينية - إلى أنه جار البحث عن مفقودين جراء الزلزال.

من جانبه.. قال أجربينو داسيرا مدير مكتب إدارة الكوارث بمدينة "جنرال سانتوس" في إقليم "ساوث كوتاباتو"، إن رجلا وزوجته لقيا حتفهما عندما انهار عليهما جدار خرساني، في حين لقيت امرأة أخرى حتفها في مركز للتسوق بالمدينة.

بدوره، أكد أنجيل دوجادوجا مسؤول الاستجابة للكوارث في بلدة "جلان" الساحلية، أن شخصين على الأقل لقيا حتفهما بالقرب من مركز الزلزال في إقليم "سارانجاني"، بينما يبحث رجال الإنقاذ عن آخرين، فُقدا بعد وقوع انهيار أرضي.

وفي مقاطعة "دافاو أوكسدينتل".. لقى شخص، يبلغ من العمر 78 عاما، مصرعه؛ جراء سقوط صخرة عليه.

يشار إلى أن الفلبين تقع ضمن "حزام النار" في المحيط الهادي، حيث يتكرر وقوع الزلازل والأنشطة البركانية.



