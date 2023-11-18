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جورج ويا يقر بخسارة انتخابات الرئاسة فى ليبيريا أمام المعارض جوزف بواكاي

11/18/2023 4:21:16 AM
(MENAFN- Youm7) قر رئيس ليبيريا المنتهية ولايته جورج ويا بخسارته في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء أمام المعارض جوزف بواكاي.


وقال ويا نجم كرة القدم السابق الذي انتخب العام 2017 في كلمة بثتها الإذاعة الرسمية "هذا المساء خسر حزبي الانتخابات لكن ليبيريا كسبت".


وأضاف "النتائج المعلنة هذا المساء (الجمعة) مع أنها غير نهائية تشير إلى أن السيد بواكاي سجل تقدما لا يمكننا تعويضه. تحدثت إلى الرئيس المنتخب جوزف بواكاي لتهنئته على فوزه".


وأظهرت النتائج التي نشرتها اللجنة الانتخابية مساء الجمعة حصول بواكاي البالغ 78 عاما، على 50,98 % من الأصوات في مقابل49,11 % بعد فرز 99 % من الأصوات.


واحتفل عشرات من أنصار بواكاي بفوزه وهم يرقصون أمام أحد مراكز حزبه في حي فياما في مونروفيا.


وسيتولى بواكاي الرئاسة مدة ست سنوات في البلاد الناطقة بالانكليزية والبالغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة وهي من الأفقر في العالم. وكان بواكاي بين عامَي 2006 و2018 نائبا لرئيسة البلاد إيلين جونسون سيرليف التي كانت أول امرأة تنتخب رئيسة لدولة أفريقية.


وتولى مناصب عدة في البلاد في القطاعين العام والخاص. وقد فرض نفسه رغم سنه المتقدمة أمام خصم يصغره ب21 عاما. وكان بواكاي خسر أمام ويا في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في العام 2017.


وكان هذا الاقتراع الأول الذي ينظم من دون حضور بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا التي شكلت في 2003 وغادرت البلاد في 2018، لضمان السلام في البلاد بعد الحروب الأهلية التي شهدتها.


وأتت هذه الانتخابات بعد 20 عاما على انتهاء الحروب الأهلية في ليبيريا التي قتل فيها أكثر من 250 ألف شخص بين عامَي 1989 و2003.








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