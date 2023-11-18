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مصر تواجه إيران فى نهائي كأس العالم للكرة الطائرة البارالمبية

11/18/2023 4:21:14 AM
(MENAFN- Youm7) يلتقى منتخب مصر البارالمبي للكرة الطائرة للرجال
نظيره الإيرانى فى السادسة مساء اليوم السبت، الدور النهائي من منافسات بطولة العالم، التى تستضيفها القاهرة على ملاعب الصالات المغطاة بنادي النادى بالعاصمة الإدارية. وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتعتبر آخر محطات التأهل للدورة البارالمبية المقبلة فى باريس 2024.



وصعد المنتخب إلى الدور النهائي بعدما فاز على منتخب ألمانيا بنتيجة 3/1
بنصف النهائي.



ويضم المنتخب الوطني البارالمبى للكرة الطائرة رجال كلا من: هشام صلاح الدين ، ياسر سعد ، محمد عبد الله ، السيد موسى ، عبد النبي حسن ، أحمد محمد فضل ، مطاوع عبد الباقي ، محمد سعد ، حسام مسعود ، أحمد محمد خميس ، زكريا السيد ، أحمد محمد حسن ، محمد إبراهيم ، أنور رمضان ، حماده سيد ، فارس محمد ، محمد حمدي ، محمد السيد ، عبد الله رزق ، ومعهم اللواء أيمن العفيفى مديرا فنيا ، وطاهر البهائي مدربا عاما ، وعادل عشوش المدرب والقائم بأعمال المدير الإداري.



وتشارك في البطولة 17 دولة هى: الجزائر ، والبرازيل ، وكندا ، وفرنسا ، وألمانيا ، وبريطانيا العظمى ، والهند ، وإيران ، واليابان ، ورواندا ، والصين ، وأوكرانيا ، وأمريكا ، ومنغوليا ، وهولندا ، وسلوفينيا ، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.












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