على فرج يهزم الإنجليزي مروان الشوربجي ويصعد لنهائي بطولة سنغافورة للاسكواش

(MENAFN
- Youm7) تأهل البطل المصري علي فر ، لاعب وادي دجلة والمصنف الأول على العالم لرجال الاسكواش، إلى نهائي بطولة سنغافورة للاسكواش، والتي تستمر حتى 19 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.
وفاز علي فرج في مباراة نصف النهائي على الإنجليزي مروان الشوربجي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 34 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-5, 11-2.
وشهدت البطولة مشاركة 13 لاعباً مصرياً جاءوا كالتالي:
6 لاعبين في منافسات الرجال وهم: علي فرج، يوسف إبراهيم، كريم الحمامي، فارس الدسوقي، مصطفى عسل، ويوسف سليمان.
بينما فى منافسات السيدات شاركت 7 لاعبات وهن: نور الطيب، سلمى هاني، روان العربي، زينة ميكوي، سلمى الطيب، نادين شاهين، نور أبو المكارم.
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