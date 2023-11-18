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على فرج يهزم الإنجليزي مروان الشوربجي ويصعد لنهائي بطولة سنغافورة للاسكواش

11/18/2023 4:21:14 AM
(MENAFN- Youm7) تأهل البطل المصري علي فر ، لاعب وادي دجلة والمصنف الأول على العالم لرجال الاسكواش، إلى نهائي بطولة سنغافورة للاسكواش، والتي تستمر حتى 19 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.



وفاز علي فرج في مباراة نصف النهائي على الإنجليزي مروان الشوربجي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 34 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-5, 11-2.



وشهدت البطولة مشاركة 13 لاعباً مصرياً جاءوا كالتالي:



6 لاعبين في منافسات الرجال وهم: علي فرج، يوسف إبراهيم، كريم الحمامي، فارس الدسوقي، مصطفى عسل، ويوسف سليمان.



بينما فى منافسات السيدات شاركت 7 لاعبات وهن: نور الطيب، سلمى هاني، روان العربي، زينة ميكوي، سلمى الطيب، نادين شاهين، نور أبو المكارم.












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