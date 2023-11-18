كولر يعود اليوم من سويسرا لقيادة مران الأهلى استعدادا لميدياما الغانى

MENAFN - Youm7) يعود السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، إلى القاهرة اليوم، السبت، قادماً من سويسرا بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها عقب تعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت باستاد خالد بشارة بالجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعكف أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادىالاهلى ، على إعداد تقرير مفصل عن حالة اللاعبين المصابين تمهيداً لتسليمه للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة، قبل انطلاق أول مران غداً، الأحد، بعد الحصول على راحة سلبية لمدة أسبوع.وتضم قائمة المصابين في الأهلى كلاً من عمرو السولية، ومحمود متولى، وعلى معلول، ورضا سليم، وأكرم توفيق.ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي تُوج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، عندما يستضيف ميدياما، ثم يحل ضيفا على يانج أفريكانز فى تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.ويستضيف الأهلي فريق ميدياما الغاني فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، وذلك السبت 25 نوفمبر الجارى فى التاسعة مساءً بالقاهرة.واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي على تولي بوبو تراوري مسئولية تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني، يعاونه مواطنه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍ، فيما يكون سوري إبراهيما كيتا هو الحكم الرابع للمباراة.



