2032 عضواً سجلوا فى كشوف اليوم الأول لعمومية الأهلي

(MENAFN
- Youm7) شهد الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي الذي عُقد مساء أمس، الجمعة، حضور 2032 عضواً سجلوا فى كشوف الجمعية العمومية، وهو عدد غير كافٍ لاكتمال النصاب القانوني الذى كان يتطلب حضور الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية أو 50 % +1، وهو ما لم يحدث أمس ليتأجل الاجتماع لليوم.
وبدأ فى التاسعة صباح اليوم، السبت، الاجتماع الثانى للجمعية العمومية العادية للنادي
الأهلي
لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية، لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول أمس.
وبدأ الاجتماع بالتوقيع فى الكشوف من التاسعة صباحاً ويستمر حتى الساعة السابعة مساءً، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور 10% أو بحضور 5000 عضو أيهما أقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، على أن يتم الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال حال اكتمال النصاب القانوني الساعة السابعة مساءً بالصالة المغطاة بالنادي.
وتناقش الجمعية العمومية اليوم عدداً من الملفات، فى مقدمتها التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضًا في سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 14/12/2022 ، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية في30/6/2023 عن الفترة من 1/7/2022حتى 30/6/2023، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.
كما تناقش الجمعية العمومية الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في30/6/2023 ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي المقبل2023/2024 وتقوم كذلك بتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته و اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى.
ومن الملفات المطروحة في الجمعية العمومية أيضاً النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء
ومناقشة اقتراح بإنشاء فرع للنادى الأهلى بمدينة العلمين الجديدة.
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