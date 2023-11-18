2032 عضواً سجلوا فى كشوف اليوم الأول لعمومية الأهلي

MENAFN - Youm7) شهد الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي الذي عُقد مساء أمس، الجمعة، حضور 2032 عضواً سجلوا فى كشوف الجمعية العمومية، وهو عدد غير كافٍ لاكتمال النصاب القانوني الذى كان يتطلب حضور الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية أو 50 % +1، وهو ما لم يحدث أمس ليتأجل الاجتماع لليوم.

وبدأ فى التاسعة صباح اليوم، السبت، الاجتماع الثانى للجمعية العمومية العادية للنادي

الأهلي

لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية، لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول أمس.

وبدأ الاجتماع بالتوقيع فى الكشوف من التاسعة صباحاً ويستمر حتى الساعة السابعة مساءً، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور 10% أو بحضور 5000 عضو أيهما أقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، على أن يتم الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال حال اكتمال النصاب القانوني الساعة السابعة مساءً بالصالة المغطاة بالنادي.وتناقش الجمعية العمومية اليوم عدداً من الملفات، فى مقدمتها التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضًا في سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 14/12/2022 ، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية في30/6/2023 عن الفترة من 1/7/2022حتى 30/6/2023، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.كما تناقش الجمعية العمومية الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في30/6/2023 ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي المقبل2023/2024 وتقوم كذلك بتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته و اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى.ومن الملفات المطروحة في الجمعية العمومية أيضاً النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاءومناقشة اقتراح بإنشاء فرع للنادى الأهلى بمدينة العلمين الجديدة.