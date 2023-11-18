تعرف على موعد خوض حنين أحمد منافسات وزن 64 كجم فى بطولة العالم للأثقال

(MENAFN
- Youm7) تخوض حنين أحمد، لاعبة منتخب رفع الأثقال، فى الحادية عشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، منافسات وزن 64 كجم ببطولة العالم تحت 20 سنة بالمكسيك.
وكان سيد على، لاعب منتخب رفع الأثقال ، قد رفع رصيد مصر فى بطولة العالم تحت 20 سنة بالمكسيك إلى 4 ميداليات، بعد حصد برونزية الخطف وفضية الكلين وفضية المجموع فى وزن أقل من 61 كجم.
وحصدت حبيبة سعد من قبل برونزية الخطف فى وزن أقل من 45 كجم فيما إحتل
حلمى عبد البارى المركز الرابع فى منافسات
الخطف وزن
67 كجم.
ومن المقرر أن يخوض مازن شريف غدا منافسات وزن 81 كجم، ومحمد عبد المنعم أيضا فى نفس الوزن.
فيما يخوض اللاعب سعد هلال منافسات وزن 89 كجم الثانية صباح يوم 21 نوفمبر، ومحمود حسنى الحادية عشرة مساء نفس اليوم بمنافسات وزن 96 كجم، ورحمة أحمد فى الثانية صباح 22 نوفمبر فى وزن 81 كجم، وفاطمة محمود صادق الحادية عشرة يوم 22 نوفمبر القادم ووزن 87 كجم، وشيماء خالد الثامنة مساء اليوم التالى فى وزن + 87 كجم.
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