حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 11 (كونا) -- الثامن عشر من نوفمبر
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1955 - افتتاح السينما الشرقية بالقرب من المستشفى الأميري وهي سينما صيفية تتسع لنحو 1800 متفرج.
1960 - الكويت تنضم لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).
1961 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر قانونا في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1961 في شأن العلم الوطني للكويت.
1963 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر قانون إنشاء مجلس الدفاع الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء ليتولى الشؤون العليا للدفاع والمحافظة على سلامة الوطن.
2003 - خدمة التداول المباشر تبدأ في سوق الكويت للأوراق المالية عبر شبكة الانترنت.
2004 - وزارة الأشغال العامة تفتتح مشروع توصيل مياه المجاري المعالجة لري مزارع العبدلي بقيمة إجمالية تبلغ 34 مليون دينار كويتي.
2006 - صحيفة (الراي) تصدر باعتبارها صحيفة يومية سياسية شاملة واجتماعية منوعة لتكون بديلا لصحيفة (الرأي العام) ويرأس تحريرها رئيس مجلس إدارة مجموعة الراي الإعلامية جاسم بودي.
2007 - جريدة (أوان) تصدر عددها الأول وهي صحيفة يومية سياسية اقتصادية واجتماعية تصدر عن شركة حوار للاعلام.
2013 - انطلاق المنتدى (الافرو - آسيوي لرياضة المرأة) في الكويت والذي نظمه المجلس الأولمبي الاسيوي بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية واتحاد اللجان الاولمبية الوطنية الافريقية وشاركت فيه نحو 100 دولة.
2015 - معهد الأبحاث يدشن أول عوامة بحرية ذكية في المياه الكويتية وتتميز بقدرتها على التقييم والرصد الفوري لمختلف عوامل البيئة البحرية.
2016 - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يكتشف أقدم (بصمة بشرية) على مستوى الشرق الأدنى القديم في منطقة اكتشاف (بحرة 1) بمنطقة الصبية شمالي البلاد وهي عبارة عن كسرة فخارية أثرية يتجاوز عمرها 7300 عام.
2018 - الكويت والصين توقعان مذكرة تفاهم حول إنشاء آلية تنمية تعاونية لمدينة الحرير والجزر الخمس الكويتية وتعتبر مشاركة الكويت في مشروع طريق الحرير انعكاسا لرؤيتها الاستراتيجية بتحولها الى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي بهدف استعادة دورها الريادي في المجالين التجاري والاقتصادي في المنطقة.
2019 - صدور أمر أميري بإعفاء الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والشيخ خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية من منصبيهما وتكليف الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالإضافة إلى عمله تصريف العاجل من شؤون وزارة الدفاع وأنس خالد ناصر الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإضافة إلى عمله تصريف العاجل من شؤون وزارة الداخلية.
2019 - صدور أمر أميري بتعيين سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء والذي رفع بدوره كتابا لأمير البلاد بالاعتذار عن تعيينه.
2020 - نادي الكويت يتوج بلقب كأس الاتحاد المحلي لكرة اليد في نسخته ال52 للموسم (2019-2020) للمرة العاشرة في تاريخه والسابعة على التوالي بعد فوزه على العربي بنتيجة (26 - 20).(النهاية)
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