حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 11 (كونا) -- الثامن عشر من نوفمبر

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1955 - افتتاح السينما الشرقية بالقرب من المستشفى الأميري وهي سينما صيفية تتسع لنحو 1800 متفرج.

1960 - الكويت تنضم لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

1961 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر قانونا في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1961 في شأن العلم الوطني للكويت.

1963 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر قانون إنشاء مجلس الدفاع الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء ليتولى الشؤون العليا للدفاع والمحافظة على سلامة الوطن.

2003 - خدمة التداول المباشر تبدأ في سوق الكويت للأوراق المالية عبر شبكة الانترنت.

2004 - وزارة الأشغال العامة تفتتح مشروع توصيل مياه المجاري المعالجة لري مزارع العبدلي بقيمة إجمالية تبلغ 34 مليون دينار كويتي.

2006 - صحيفة (الراي) تصدر باعتبارها صحيفة يومية سياسية شاملة واجتماعية منوعة لتكون بديلا لصحيفة (الرأي العام) ويرأس تحريرها رئيس مجلس إدارة مجموعة الراي الإعلامية جاسم بودي.

2007 - جريدة (أوان) تصدر عددها الأول وهي صحيفة يومية سياسية اقتصادية واجتماعية تصدر عن شركة حوار للاعلام.

2013 - انطلاق المنتدى (الافرو - آسيوي لرياضة المرأة) في الكويت والذي نظمه المجلس الأولمبي الاسيوي بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية واتحاد اللجان الاولمبية الوطنية الافريقية وشاركت فيه نحو 100 دولة.

2015 - معهد الأبحاث يدشن أول عوامة بحرية ذكية في المياه الكويتية وتتميز بقدرتها على التقييم والرصد الفوري لمختلف عوامل البيئة البحرية.

2016 - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يكتشف أقدم (بصمة بشرية) على مستوى الشرق الأدنى القديم في منطقة اكتشاف (بحرة 1) بمنطقة الصبية شمالي البلاد وهي عبارة عن كسرة فخارية أثرية يتجاوز عمرها 7300 عام.

2018 - الكويت والصين توقعان مذكرة تفاهم حول إنشاء آلية تنمية تعاونية لمدينة الحرير والجزر الخمس الكويتية وتعتبر مشاركة الكويت في مشروع طريق الحرير انعكاسا لرؤيتها الاستراتيجية بتحولها الى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي بهدف استعادة دورها الريادي في المجالين التجاري والاقتصادي في المنطقة.

2019 - صدور أمر أميري بإعفاء الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والشيخ خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية من منصبيهما وتكليف الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالإضافة إلى عمله تصريف العاجل من شؤون وزارة الدفاع وأنس خالد ناصر الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإضافة إلى عمله تصريف العاجل من شؤون وزارة الداخلية.

2019 - صدور أمر أميري بتعيين سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء والذي رفع بدوره كتابا لأمير البلاد بالاعتذار عن تعيينه.

2020 - نادي الكويت يتوج بلقب كأس الاتحاد المحلي لكرة اليد في نسخته ال52 للموسم (2019-2020) للمرة العاشرة في تاريخه والسابعة على التوالي بعد فوزه على العربي بنتيجة (26 - 20).(النهاية)