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وزير الخارجية الكويتي يشارك في مراسم افتتاح حوار المنامة 2023

11/18/2023 4:21:09 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 11 (كونا) -- شارك وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مساء يوم أمس الجمعة في مراسم افتتاح حوار المنامة 2023 برعاية وحضور ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وبمشاركة عدد من الوزراء في الدول الشقيقة والصديقة.
تجدر الإشارة بأن حوار المنامة 2023 سيتناول العديد من المواضيع السياسية والأمنية أبرزها التحديات والتوترات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون الإستراتيجي لمواجهة تداعياتها ومناقشة أطر إحلال السلام في المنطقة والتطلعات المستقبلية المشتركة. (النهاية)

ن و ف




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