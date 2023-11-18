وزير الخارجية الكويتي يشارك في مراسم افتتاح حوار المنامة 2023

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 11 (كونا) -- شارك وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مساء يوم أمس الجمعة في مراسم افتتاح حوار المنامة 2023 برعاية وحضور ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وبمشاركة عدد من الوزراء في الدول الشقيقة والصديقة.
تجدر الإشارة بأن حوار المنامة 2023 سيتناول العديد من المواضيع السياسية والأمنية أبرزها التحديات والتوترات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون الإستراتيجي لمواجهة تداعياتها ومناقشة أطر إحلال السلام في المنطقة والتطلعات المستقبلية المشتركة. (النهاية)
ن و ف
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