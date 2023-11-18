استشهاد 5 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال مقرا لحركة (فتح) شرق نابلس

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- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 18 - 11 (كونا) -- استشهد خمسة شبان فلسطينيين اليوم السبت بعد ان قصفت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الاسرائيلي مقرا لحركة (فتح) في مخيم (بلاطة) للاجئين شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.
وقالت مصادر طبية في المدينة ان خمسة شبان استشهدوا واصيب سبعة اخرون نقلوا الى مستشفى (رفيديا) الحكومي في المدينة لتلقي العلاج.
وذكر شهود عيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي قصفت مقر حركة (فتح) في المخيم ما ادى الى استشهاد خمسة شبان.
واعلنت القوى والفصائل الفلسطينية في (نابلس) الحداد اليوم على ارواح الشهداء.(النهاية)
ن ق /
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