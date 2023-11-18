-->

Saturday, 18 November 2023 08:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد 5 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال مقرا لحركة (فتح) شرق نابلس

11/18/2023 4:21:09 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 18 - 11 (كونا) -- استشهد خمسة شبان فلسطينيين اليوم السبت بعد ان قصفت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الاسرائيلي مقرا لحركة (فتح) في مخيم (بلاطة) للاجئين شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.
وقالت مصادر طبية في المدينة ان خمسة شبان استشهدوا واصيب سبعة اخرون نقلوا الى مستشفى (رفيديا) الحكومي في المدينة لتلقي العلاج.
وذكر شهود عيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي قصفت مقر حركة (فتح) في المخيم ما ادى الى استشهاد خمسة شبان.
واعلنت القوى والفصائل الفلسطينية في (نابلس) الحداد اليوم على ارواح الشهداء.(النهاية)

ن ق /



MENAFN18112023000071011013ID1107449687

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث