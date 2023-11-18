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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 44ر2 دولار ليبلغ 27ر82 دولار

11/18/2023 4:21:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 11 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 44ر2 دولار ليبلغ 27ر82 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل71ر84 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19ر3 دولار لتبلغ 61ر80 دولار للبرميل كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 99ر2 دولار لتبلغ 89ر75 دولار. (النهاية)

ع ع م / ن و ف




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