سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 44ر2 دولار ليبلغ 27ر82 دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 11 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 44ر2 دولار ليبلغ 27ر82 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل71ر84 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19ر3 دولار لتبلغ 61ر80 دولار للبرميل كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 99ر2 دولار لتبلغ 89ر75 دولار. (النهاية)
ع ع م / ن و ف
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