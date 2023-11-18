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الولايات المتحدة تؤكد أهمية عمل (أونروا) لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

11/18/2023 4:21:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 18 - 11 (كونا) -- أكدت الولايات المتحدة أهمية عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتمكين المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة من الوصول إلى المحتاجين في غزة.
وقال البيت الأبيض في بيان مساء أمس الجمعة إن ذلك جاء في اتصال هاتفي أجراه نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر بالمفوض العام لوكالة (أونروا) فيليب لازاريني.
وأشار البيان إلى أن فاينر ناقش مع لازاريني "الوضع الإنساني المتردي في غزة" معربا عن امتنانه "لالتزام موظفي الأونروا بتقديم المساعدات الإنسانية وتوفير الخدمات الأساسية في غزة."
وأعرب فاينر عن تعازي الولايات المتحدة بمقتل 103 من موظفي الوكالة الأممية منذ بدء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.
وبحث الجانبان وفق البيان "الأهمية الحاسمة لحماية المدنيين بمن في ذلك موظفو الأمم المتحدة وغيرهم من عمال الإغاثة".
وأعرب نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي عن عزم الولايات المتحدة مواصلة "التزامها تجاه العمل الحاسم الذي تقوم به الوكالة باعتباره شريان حياة للملايين".
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد استأنفت في أبريل 2021 تقديم مساعدات الولايات المتحدة للأونروا التي تدعم حوالي ستة ملايين لاجئ فلسطيني بعد إيقافها بشكل كامل في أغسطس 2018 من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وتقدم (أونروا) التي أسست قبل 73 عاما خدمات تشمل مجالات التعليم الأساسي والرعاية الصحية الأولية ورعاية الصحة العقلية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والقروض الصغيرة والمساعدة الطارئة بما في ذلك حالات النزاع المسلح للاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة. (النهاية)

رس ر / ط م ا



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