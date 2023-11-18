الولايات المتحدة تؤكد أهمية عمل (أونروا) لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 18 - 11 (كونا) -- أكدت الولايات المتحدة أهمية عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتمكين المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة من الوصول إلى المحتاجين في غزة.
وقال البيت الأبيض في بيان مساء أمس الجمعة إن ذلك جاء في اتصال هاتفي أجراه نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر بالمفوض العام لوكالة (أونروا) فيليب لازاريني.
وأشار البيان إلى أن فاينر ناقش مع لازاريني "الوضع الإنساني المتردي في غزة" معربا عن امتنانه "لالتزام موظفي الأونروا بتقديم المساعدات الإنسانية وتوفير الخدمات الأساسية في غزة."
وأعرب فاينر عن تعازي الولايات المتحدة بمقتل 103 من موظفي الوكالة الأممية منذ بدء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.
وبحث الجانبان وفق البيان "الأهمية الحاسمة لحماية المدنيين بمن في ذلك موظفو الأمم المتحدة وغيرهم من عمال الإغاثة".
وأعرب نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي عن عزم الولايات المتحدة مواصلة "التزامها تجاه العمل الحاسم الذي تقوم به الوكالة باعتباره شريان حياة للملايين".
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد استأنفت في أبريل 2021 تقديم مساعدات الولايات المتحدة للأونروا التي تدعم حوالي ستة ملايين لاجئ فلسطيني بعد إيقافها بشكل كامل في أغسطس 2018 من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وتقدم (أونروا) التي أسست قبل 73 عاما خدمات تشمل مجالات التعليم الأساسي والرعاية الصحية الأولية ورعاية الصحة العقلية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والقروض الصغيرة والمساعدة الطارئة بما في ذلك حالات النزاع المسلح للاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة. (النهاية)
رس ر / ط م ا
MENAFN18112023000071011013ID1107449684
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.