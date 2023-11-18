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الرئيس الأمريكي: التعامل مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تحد مشترك

11/18/2023 4:21:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 18 - 11 (كونا) -- أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن التعامل مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يعد "تحديا مشتركا ويتطلب حلولا مشتركة".
جاء ذلك في كلمة لبايدن مساء امس الجمعة خلال اختتام قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (ايبك) التي انطلقت في ال11 من الشهر الجاري في مدينة (سان فرانسيسكو) بولاية (كاليفورنيا) الأمريكية.
وقال بايدن "سنشهد تغيرا تكنولوجيا في السنوات العشر القادمة أكثر مما رأيناه في ال50 عاما الماضية ولا أعتقد أنني ابالغ .. أعتقد أنكم سترون ذلك يحدث بسرعة كبيرة وعلينا معا أن نتأكد من أن هذا التغيير سيكون نحو الأفضل".
وأضاف "لقد أجريت مع نظيري الصيني شي جي بينغ خلال القمة التي عقدناها يوم الأربعاء الماضي مناقشة موجزة حول تأثير الذكاء الاصطناعي وكيف يتعين علينا العمل عليه".
وشدد بايدن على وجوب ضمان "استخدام التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي لرفع مستوى إمكانات الشعوب وليس الحد منها" قائلا "نتحمل جميعا حول هذه الطاولة مسؤولية العمل معا لاغتنام الفرص وإدارة مخاطر هذه التكنولوجيا التي تعتبر بالغة الأهمية لمستقبلنا الاقتصادي الجماعي".
وأضاف "لهذا السبب قامت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الصيف بجمع شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة التي وافقت على التزامات طوعية مشتركة للحفاظ على أنظمة الذكاء الاصطناعي آمنة وجديرة بالثقة".
وعدد جزءا من تلك الالتزامات التي شملت التزام الشركات بالاختبار والتأمين بشكل مستقل لضمان أمن أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها قبل إصدارها للجمهور بالإضافة إلى الالتزام بمحتوى العلامة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حتى يعرف الناس أنها أنشئت بواسطة تلك التكنولوجيا.
وقال بايدن إن "الشركات الأمريكية التزمت كذلك بإعطاء الأولوية لتقليل المخاطر التي يمكن أن تشكلها أنظمة الذكاء الاصطناعي على المجتمع مثل تعزيز التحيز أو التمييز".
وأشار الى أنه وقع خلال الشهر الماضي أمرا تنفيذيا لوضع معايير جديدة للذكاء الاصطناعي للقطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة مثل مطالبة مطوري أقوى أنظمة الذكاء الاصطناعي بمشاركة نتائج اختبارات السلامة الخاصة بهم مع حكومة الولايات المتحدة بهدف تعزيز التقنيات لحماية الخصوصية ومنع أصحاب العمل من استخدام الذكاء الاصطناعي لاستغلال عمالهم.
وأوضح بايدن أن الولايات المتحدة قامت بتوسيع المنح لأبحاث الذكاء الاصطناعي في المجالات الرئيسية مثل الرعاية الصحية وتغير المناخ اذ تنطوي على إمكانات كبيرة.
وتعد هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها الولايات المتحدة قمة المنتدى منذ عام 2011 ومن المقرر عقد القمة المقبلة في بيرو.
يذكر أن منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (ايبك) يعد منتدى حكوميا دوليا يضم 21 دولة عضوا في حافة المحيط الهادئ ويهدف إلى تعزيز التجارة الحرة في جميع أنحاء المنطقة.(النهاية)

ر س ر / م خ




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