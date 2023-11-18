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بدء إخلاء مجمع الشفاء في غزة و120 جريحا لا يزالون داخله

11/18/2023 4:20:58 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 18 تشرين الثاني (بترا) - قال مدير وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور منير البرش، إنه تم البدء بإخلاء مجمع الشفاء الطبي، وبدأوا بالمغادرة إلى الجنوب، بعد أن طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاء المجمع من الجرحى والمصابين.
وأشار البرش إلى بقاء 5 أطباء في المجمع للإشراف على عملية تنسيق خروج الجرحى، وهناك 120 جريحا لا يزالون داخل مجمع الشفاء من أصل 650، مشيرا الى أن المشاهد مزرية وأنهم يسمعون أنين وصرخات الجرحى "ولا نستطيع مساعدتهم والناس يموتون".
وأضاف أن الأطفال الخدج لا يزالون داخل المستشفى، وهناك تواصل مع الصليب الأحمر بشأنهم.
من جانبها، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أن إسرائيل تحكم بالإعدام على المرضى حينما تجبرهم على إخلاء مستشفى الشفاء.
وكان جيش الاحتلال قد طالب بإخلاء مجمع الشفاء الطبي خلال ساعة، صباح اليوم السبت.
--(بترا)
رصد/رس/اص/ب ط
18/11/2023 12:16:01

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