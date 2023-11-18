بدء إخلاء مجمع الشفاء في غزة و120 جريحا لا يزالون داخله

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 18 تشرين الثاني (بترا) - قال مدير وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور منير البرش، إنه تم البدء بإخلاء مجمع الشفاء الطبي، وبدأوا بالمغادرة إلى الجنوب، بعد أن طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاء المجمع من الجرحى والمصابين.
وأشار البرش إلى بقاء 5 أطباء في المجمع للإشراف على عملية تنسيق خروج الجرحى، وهناك 120 جريحا لا يزالون داخل مجمع الشفاء من أصل 650، مشيرا الى أن المشاهد مزرية وأنهم يسمعون أنين وصرخات الجرحى "ولا نستطيع مساعدتهم والناس يموتون".
وأضاف أن الأطفال الخدج لا يزالون داخل المستشفى، وهناك تواصل مع الصليب الأحمر بشأنهم.
من جانبها، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أن إسرائيل تحكم بالإعدام على المرضى حينما تجبرهم على إخلاء مستشفى الشفاء.
وكان جيش الاحتلال قد طالب بإخلاء مجمع الشفاء الطبي خلال ساعة، صباح اليوم السبت.
--(بترا)
رصد/رس/اص/ب ط
18/11/2023 12:16:01
MENAFN18112023000117011021ID1107449681
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.