أمنية تسهم بتوظيف مجموعة من الأردنيين بالتعاون مع البرنامج الوطني للتشغيل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الثاني (بترا) - أعلنت شركة أمنية مشاركتها في البرنامج الوطني للتشغيل الهادف لتوفير فرص عمل للأردنيين، من خلال توظيف مجموعة من الباحثين عن فرص عمل في الشركة، بعد انقضاء فترة التدريب المتفق عليها في بنود البرنامج.

وبحسب بيان للشركة، اليوم السبت، يعد البرنامج من ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص لخفض معدلات البطالة في المملكة، حيث يهدف إلى تشغيل الأردنيين والأردنيات في الفئة العمرية من 18 إلى 40 عاماً، من خلال تشجيع القطاع الخاص على توفير فرص العمل في القطاعات الاقتصادية وفي جميع محافظات المملكة.

وأعربت المدير التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والشؤون المؤسسية لشركة أمنية، ديانا السعيدي عن اعتزاز شركة أمنية وفخرها بالمساهمة في توظيف المزيد من الأردنيين، قائلة

"فخورون بتعاوننا مع البرنامج الوطني للتشغيل لتوفير فرص عمل للشباب الأردني ودعم جهود الحكومة في التقليل من نسب البطالة وتمكين الشباب الأردني من الانخراط في سوق العمل".

-- (بترا)

غ ح/اص/ب ط

18/11/2023 11:47:04