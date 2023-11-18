أمنية تسهم بتوظيف مجموعة من الأردنيين بالتعاون مع البرنامج الوطني للتشغيل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الثاني (بترا) - أعلنت شركة أمنية مشاركتها في البرنامج الوطني للتشغيل الهادف لتوفير فرص عمل للأردنيين، من خلال توظيف مجموعة من الباحثين عن فرص عمل في الشركة، بعد انقضاء فترة التدريب المتفق عليها في بنود البرنامج.
وبحسب بيان للشركة، اليوم السبت، يعد البرنامج من ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص لخفض معدلات البطالة في المملكة، حيث يهدف إلى تشغيل الأردنيين والأردنيات في الفئة العمرية من 18 إلى 40 عاماً، من خلال تشجيع القطاع الخاص على توفير فرص العمل في القطاعات الاقتصادية وفي جميع محافظات المملكة.
وأعربت المدير التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والشؤون المؤسسية لشركة أمنية، ديانا السعيدي عن اعتزاز شركة أمنية وفخرها بالمساهمة في توظيف المزيد من الأردنيين، قائلة
"فخورون بتعاوننا مع البرنامج الوطني للتشغيل لتوفير فرص عمل للشباب الأردني ودعم جهود الحكومة في التقليل من نسب البطالة وتمكين الشباب الأردني من الانخراط في سوق العمل".
-- (بترا)
غ ح/اص/ب ط
18/11/2023 11:47:04
MENAFN18112023000117011021ID1107449680
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