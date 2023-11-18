بطولة للتايكواندو في مدينة الأمير هاشم في مأدبا

MENAFN - Jordan News Agency)

مأدبا 18 تشرين الثاني (بترا) - نظمت مدينة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني للشباب في مادبا في صالتها الرياضية الداخلية المغلقة، أمس الجمعة، بطولة أكاديمية المهارة الذهبية للتايكواندو تحت إشراف الاتحاد الأردني للتايكواندو، وسط حضور جماهيري من جميع أنحاء المملكة.

وتأتي هذه البطولة ضمن استراتيجية مدينة الأمير هاشم للشباب، حيث تسعى المدينة إلى استضافة وتنظيم المباريات والفعاليات الرياضية على مستوى المملكة، وذلك بهدف تعزيز النشاط الرياضي والترويج للرياضة بين أفراد المجتمع.

-- (بترا)





ج ب/اص/ب ط

18/11/2023 11:37:19