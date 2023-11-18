بطولة للتايكواندو في مدينة الأمير هاشم في مأدبا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
مأدبا 18 تشرين الثاني (بترا) - نظمت مدينة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني للشباب في مادبا في صالتها الرياضية الداخلية المغلقة، أمس الجمعة، بطولة أكاديمية المهارة الذهبية للتايكواندو تحت إشراف الاتحاد الأردني للتايكواندو، وسط حضور جماهيري من جميع أنحاء المملكة.
وتأتي هذه البطولة ضمن استراتيجية مدينة الأمير هاشم للشباب، حيث تسعى المدينة إلى استضافة وتنظيم المباريات والفعاليات الرياضية على مستوى المملكة، وذلك بهدف تعزيز النشاط الرياضي والترويج للرياضة بين أفراد المجتمع.
-- (بترا)
ج ب/اص/ب ط
18/11/2023 11:37:19
MENAFN18112023000117011021ID1107449679
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