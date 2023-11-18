غزة: وصول جثامين 63 شهيدا إلى المستشفى الإندونيسي

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 18 تشرين الثاني (بترا) - أكد مصدر طبي وصول جثامين 63 شهيدًا إلى المستشفى الإندونيسي في غزة منذ فجر السبت.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة غارات قرب مركز الكلى مقابل المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ43، وسط الحصار الكامل، والافتقار لمقومات الحياة الأساسية ومنع إدخال الوقود، ما تسبب بكارثة إنسانية، خصوصا مع خروج المستشفيات عن الخدمة، ما أسفر عن ارتفاع عدد الشهداء المرضى.

يذكر ان منظمة الصحة العالمية تحققت من وقوع 152 هجوما على المرافق الصحية في قطاع غزة، و170 في الضفة الغربية المحتلة، وذلك نتيجة تواصل عدوان الاحتلال واستهدافه المدنيين في الأماكن التي يجدر أن تكون آمنة.

-- (بترا)

رصد/رس/اص/ب ط

18/11/2023 11:14:59