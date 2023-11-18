غزة: وصول جثامين 63 شهيدا إلى المستشفى الإندونيسي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 18 تشرين الثاني (بترا) - أكد مصدر طبي وصول جثامين 63 شهيدًا إلى المستشفى الإندونيسي في غزة منذ فجر السبت.
وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة غارات قرب مركز الكلى مقابل المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.
ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ43، وسط الحصار الكامل، والافتقار لمقومات الحياة الأساسية ومنع إدخال الوقود، ما تسبب بكارثة إنسانية، خصوصا مع خروج المستشفيات عن الخدمة، ما أسفر عن ارتفاع عدد الشهداء المرضى.
يذكر ان منظمة الصحة العالمية تحققت من وقوع 152 هجوما على المرافق الصحية في قطاع غزة، و170 في الضفة الغربية المحتلة، وذلك نتيجة تواصل عدوان الاحتلال واستهدافه المدنيين في الأماكن التي يجدر أن تكون آمنة.
-- (بترا)
رصد/رس/اص/ب ط
18/11/2023 11:14:59
MENAFN18112023000117011021ID1107449678
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