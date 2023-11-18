استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في طوباس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 18 تشرين الثاني (بترا) - استشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران، فجر اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، واصفة إصابة أحدهم بالخطيرة، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده فور وصوله المستشفى، وهو الشاب عمر الشحروري (18 عاما).
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بأعداد كبيرة برفقة جرافة عسكرية، من الجهة الشرقية، وسط إطلاق نار كثيف، وتحليق طائرات الاستطلاع المسيرة في أجواء المدينة، ونشرت القناصة على أسطح بعض البنايات.
-- (بترا)
م . ف/اص/ب ط
18/11/2023 11:06:06
MENAFN18112023000117011021ID1107449677
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