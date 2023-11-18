استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في طوباس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 18 تشرين الثاني (بترا) - استشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران، فجر اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، واصفة إصابة أحدهم بالخطيرة، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده فور وصوله المستشفى، وهو الشاب عمر الشحروري (18 عاما).

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بأعداد كبيرة برفقة جرافة عسكرية، من الجهة الشرقية، وسط إطلاق نار كثيف، وتحليق طائرات الاستطلاع المسيرة في أجواء المدينة، ونشرت القناصة على أسطح بعض البنايات.

-- (بترا)

م . ف/اص/ب ط

18/11/2023 11:06:06